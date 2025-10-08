De Scalzi e De André insieme in Senza Orario Senza Bandiera canzoni e storie da raccontare

Vittorio De Scalzi e Fabrizio De André insieme Senza orario, Senza bandiera (canzoni e storie da raccontare) è il titolo del concerto di questa sera.Ci troviamo oggi a oltre 57 anni da un viaggio insieme dei 2 artisti. Ma un viaggio lungo oltre 57 anni non può fermarsi, per cui riavvolgiamo il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Addio a Vittorio De Scalzi (New Trolls) - Era malato da tempo: il COVID gli aveva lasciato strascichi pesanti, una seria fibrosi polmonare tenuta sotto controllo con un respiratore ad ossigeno, ma da parecchi mesi si spostava solo in ... Da rockol.it

