De Scalzi e De André insieme in Senza Orario Senza Bandiera canzoni e storie da raccontare

Vittorio De Scalzi e Fabrizio De André insieme Senza orario, Senza bandiera (canzoni e storie da raccontare) è il titolo del concerto di questa sera.Ci troviamo oggi a oltre 57 anni da un viaggio insieme dei 2 artisti. Ma un viaggio lungo oltre 57 anni non può fermarsi, per cui riavvolgiamo il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sette anni fa, durante il Festival degli Chef a Sanremo, Vittorio De Scalzi ha incantato tutti non solo con la sua musica, ma anche con un delizioso pesto alla Genovese, un vero omaggio alla tradizione culinaria ligure! #VittorioDeScalzi #FestivalDegliChef" - facebook.com

Addio a Vittorio De Scalzi (New Trolls) - Era malato da tempo: il COVID gli aveva lasciato strascichi pesanti, una seria fibrosi polmonare tenuta sotto controllo con un respiratore ad ossigeno, ma da parecchi mesi si spostava solo in ... Da rockol.it