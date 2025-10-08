De Luca | In Campania la destra candida Cirielli? Pronti a enormi porcherie clientelari Fico? Io parlo del programma
“Dal punto di vista del Pd in Campania è stata fatta tutta un’operazione di politica politicante”. Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, durante la presentazione del suo libro a Roma, è tornato a parlare sulle prossime elezioni regionali. Da una parte c’è la scelta del centrodestra di candidare Edmondo Cirielli, dirigente di Fratelli d’Italia, viceministro degli Esteri: “Scelta di resistenza e scelta di riconferma di un primato di Fdi nella Regione Campania. Un tentativo di ricompattare l’area più identitaria del centrodestra, un tentativo non banale, perché credo che stiano pensando di unire a questo tentativo una serie di enormi porcherie clientelari utilizzando le istituzioni statali e tutti i livelli istituzionali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
