De Luca | Il centrosinistra non sa creare entusiasmo non basta mettere insieme i pezzi M5s? Se diventa partito diventa inutile
“Il centrosinistra appare come un mondo chiuso e distante”. Il presidente uscente della Campania Vincenzo De Luca durante la presentazione del suo libro a Roma affronta il tema del centrosinistra come progetto politico nazionale. L’analisi del governatore appare impietosa. “Oggi noi continuiamo a ritenere che la precondizione per governare l’Italia è mettere insieme tutti i pezzi del centrosinistra, questa è una stupidaggine. E’ una precondizione necessaria, ma assolutamente insufficiente ”. Sul Movimento 5 Stelle DeLuca aggiunge che “dopo la stagione dell’infantilismo del M5s io ho apprezzato l’operazione di Conte ma gli ho detto di stare attento perché un conto è liberarsi delle posizioni politicamente stupide, un altro conto è perdere la carica innovativa che comunque aveva quel Movimento: la voglia di rompere la palude – e conclude – perché se diventa un partito ma perde l’anima, i 5 Stelle diventano inutili” L'articolo De Luca: “Il centrosinistra non sa creare entusiasmo, non basta mettere insieme i pezzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
