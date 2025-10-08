De Giorgi allenatore nazionale pallavolo | Entrambe le squadre hanno dato grandi emozioni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Hanno emozionato, hanno dato sentimento non solo per il risultato ma per come l'hanno fatto. Guardando le finali e il dopopartita, le premiazioni, abbiamo visto delle donne che urlano, degli uomini che piangono, il che è una cosa molto interessante. Quindi hanno dimostrato la loro grande umanità, tutti e due. Insomma, dai, siamo contenti. Bene l'incontro con Mattarella, che oltre a essere molto gentile ha dimostrato di saperne molto. Meloni si è complimentata" così Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale di pallavolo, dopo l'incontro con Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Open.online