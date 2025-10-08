De Bruyne si è rimesso in gioco con un allenatore che non fa sconti neanche a se stesso

Il Corriere dello Sport tesse oggi un lungo elogio di Kevin De Bruyne. Criticato dopo le prime prestazioni al Napoli ed esaltato dopo la doppia prova contro lo Sporting e il Genoa. Un campione indiscutibile, almeno secondo noi. Leggi anche: De Bruyne, tra venerazione e dubbi: a Napoli è leggenda ma c’è chi lo vede come un problema “Kevin De Bruyne è stato uno dei migliori giocatori della prima parte della stagione del Napoli, questo è certo, ma nell’ultima settimana è stato addirittura magico. King Kev, KDB o come vi pare: lui, il fuoriclasse. Il campione senza tempo e a questo punto senza età: 34 anni indossati con assoluta nonchalance e un’energia incredibile, assolutamente all’altezza della durissima preparazione atletica di Conte”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

