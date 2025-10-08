De Bruyne fa infuriare Conte | non si trattiene

Antonio Conte non è riuscito a trattenersi ed è sbottato davanti a tutti: c’entra ancora una volta Kevin De Bruyne. Il Napoli si è messo alle spalle la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan. I partenopei hanno infatti centrato due vittorie molto importanti, superando al Maradona – con lo stesso punteggio, 2-1 – prima lo Sporting Lisbona in Champions League e poi il Genoa in campionato. Il successo contro il Grifone ha inoltre permesso ai partenopei di mantenere la vetta della classifica, seppure in coabitazione con la Roma di Gasperini. Tuttavia il Conte visto ai microfoni dopo la (sofferta) vittoria conquistata in rimonta contro i rossoblu di Vieira è un fiume in piena. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - De Bruyne fa infuriare Conte: non si trattiene

In questa notizia si parla di: bruyne - infuriare

La promessa di ADL a De Bruyne: il clamoroso retroscena che fa infuriare i tifosi | Proteste a Castel Volturno

Dopo giorni è stata svelata la frase urlata da Kevin De Bruyne ad Antonio Conte dopo la sostituzione che l'ha fatto infuriare. - facebook.com Vai su Facebook

Conte in conferenza: "De Bruyne infuriato? Spero per il risultato, sennò ha trovato la persona sbagliata" #conte #DeBruyne #MilanNapoli #news #SerieA - X Vai su X

Conte non fa sconti a nessuno, cosa rischia De Bruyne dopo la polemica per la sostituzione - De Bruyne ha polemizzato per la soatuzione con il Milan: Antonio Conte non transige: il belga rischia esclusione con lo Sporting ... internapoli.it scrive

De Bruyne multato, il Napoli ha deciso: “Si sta umiliando, è un problema serio” - De Bruyne è diventato già un caso per il Napoli e per Antonio Conte, che sta "subendo" il belga: scattata la 'sanzione' automatica ... Riporta calciomercato.it