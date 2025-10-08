De Bruyne con Neres scatta l’esperimento di Conte per il Napoli

Una vittoria sofferta, un primo posto blindato e una preziosa indicazione per il futuro. La rimonta contro il Genoa non è stata solo una prova di carattere per il Napoli, ma anche il laboratorio tattico in cui Antonio Conte ha testato, con successo, una nuova, intrigante soluzione: la convivenza tra Kevin De Bruyne e David Neres. L’Esperimento Iniziale: Neres per “Aprire” la Difesa. Di fronte a un Genoa chiuso e destinato a fare barricate, Conte ha provato a sparigliare le carte. A sorpresa, ha lasciato in panchina il suo faro, De Bruyne, per lanciare dal primo minuto un’ala pura come Neres. L’idea era chiara: usare la capacità del brasiliano di saltare l’uomo per aprire la scatola difensiva rossoblù, creando un’asimmetria con il più conservatore Politano dall’altro lato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

