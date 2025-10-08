De Bruyne con Neres scatta l’esperimento di Conte per il Napoli
Una vittoria sofferta, un primo posto blindato e una preziosa indicazione per il futuro. La rimonta contro il Genoa non è stata solo una prova di carattere per il Napoli, ma anche il laboratorio tattico in cui Antonio Conte ha testato, con successo, una nuova, intrigante soluzione: la convivenza tra Kevin De Bruyne e David Neres. L’Esperimento Iniziale: Neres per “Aprire” la Difesa. Di fronte a un Genoa chiuso e destinato a fare barricate, Conte ha provato a sparigliare le carte. A sorpresa, ha lasciato in panchina il suo faro, De Bruyne, per lanciare dal primo minuto un’ala pura come Neres. L’idea era chiara: usare la capacità del brasiliano di saltare l’uomo per aprire la scatola difensiva rossoblù, creando un’asimmetria con il più conservatore Politano dall’altro lato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: bruyne - neres
Napoli-Arezzo 0-2: De Bruyne e Lucca deludono, Neres già esplosivo
Napoli-Catanzaro (ore 18), Conte gioca con Raspadori, Lucca, Neres, Lang (oltre a De Bruyne, of course)
Napoli, Del Genio sicuro: “Ho notato un aspetto importante di De Bruyne e Neres”
NM LIVE - Pasino: "Napoli? Tre punti importanti col Genoa, De Bruyne e Hojlund fanno la differenza, Neres non è al meglio, Spinazzola si sta esprimendo ad altissimi livelli" https://ift.tt/pykIN3B - X Vai su X
PAGELLE NAPOLI 2-1 GENOA Milinkovic Savic 6,5 Di Lorenzo 6 Beukema 6 Juan Jesus 7 Olivera 5 McTominay 5,5 Lobotka 6 Anguissa 7 Neres 6 Højlund 7 Politano 6 Sostituti: De Bruyne 6,5 Spinazzola 7 Gilmour 6 Gutiérrez s.v Lucca s.v Conte 6,5 Fateci s - facebook.com Vai su Facebook
E venne il giorno di Neres. De Bruyne si accomoda in panchina, farà staffetta con McTominay (Repubblica) - Conte pensa all'alternanza tra il belga e lo scozzese. Riporta ilnapolista.it
Le pagelle - Hojlund e De Bruyne decisivi, Spinazzola innesta il turbo - Anguissa assente e abulico nel primo tempo, protagonista nel secondo ... Si legge su rainews.it