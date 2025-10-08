De Bruyne | Campione sul Campo e nella Vita un Gesto da Standing Ovation per i Bambini

Lo ammiriamo per i suoi assist geniali, per le cavalcate che spaccano le partite e per una classe che a 34 anni sembra non avere fine. Ma la vera grandezza di Kevin De Bruyne, forse, si misura fuori dal campo. Lontano dai riflettori del Maradona, il fuoriclasse belga ha compiuto un gesto silenzioso e meraviglioso, confermandosi un campione di generosità oltre che di calcio. Il Gesto Segreto: un Quadro per i Bambini. Approfittando della sosta per le nazionali, De Bruyne ha messo la sua fama al servizio di una causa nobile. Ha donato un’opera d’arte per aiutare la ricerca contro le malattie metaboliche infantili. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

