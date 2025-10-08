. Il belga del Napoli mostra tutto il suo lato umano La classe è intramontabile, ma per dominarle le partite serve ancora il motore di un atleta vero. E Kevin De Bruyne, nella sua nuova vita a Napoli, sta dimostrando di averlo ancora, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Bruyne campione anche fuori dal campo: il gesto per aiutare i bambini malati