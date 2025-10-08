De Bruyne campione anche fuori dal campo | il gesto per aiutare i bambini malati

Calcionews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il belga del Napoli mostra tutto il suo lato umano La classe è intramontabile, ma per dominarle le partite serve ancora il motore di un atleta vero. E Kevin De Bruyne, nella sua nuova vita a Napoli, sta dimostrando di averlo ancora, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

de bruyne campione anche fuori dal campo il gesto per aiutare i bambini malati

© Calcionews24.com - De Bruyne campione anche fuori dal campo: il gesto per aiutare i bambini malati

In questa notizia si parla di: bruyne - campione

Politano: “Napoli la mia seconda casa, De Bruyne un campione umile”

Politano: «Napoli come una seconda casa. Conte ci sta mettendo sotto, De Bruyne campione assoluto»

Napoli, Politano vuole rimanere: "De Bruyne? Un campione assoluto"

de bruyne campione fuoriDe Bruyne cuore d’oro, campione fuori e dentro al campo - Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne, impegnato in questi giorni con la sua nazionale, ha donato un quadro d ... Scrive ilnapolionline.com

de bruyne campione fuoriDe Bruyne campione di beneficenza: il gesto da applausi del centrocampista azzurro - Il campione belga attualmente impegnato nella sosta nazionali con il Belgio, si è reso protagonista per un gesto da applausi. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Campione Fuori