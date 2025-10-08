Ddl divieto social ai minori di 15 anni Valditara favorevole | Scatenano aggressività È arrivato il momento di intervenire
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso pieno sostegno all’ipotesi di innalzare l’età minima per l’accesso ai social network: “Condivido pienamente, c'è anche un disegno di legge bipartisan in Parlamento per vietare l'utilizzo dei social ai minori di 15 anni”. La dichiarazione è arrivata a margine dell’evento Next Gen Ai, in apertura oggi a Napoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Da TikTok a Whatsapp, Ddl Lega chiede stop social e messaggistica istantanea per gli under 14 - La deriva social, con i rischi di cui parla la cronaca di tutti i giorni, dall'istigazione alla violenza ai casi di suicidi in diretta, a fenomeni di dipendenza, ansia e stress, preoccupa la politica. Scrive msn.com
Baby influencer, in Italia arriva la legge per tutelare i minori sui social - Il ddl bipartisan propone di alzare l’età minima per accedere ai social e di prevenire lo sfruttamento dei bambini che diventano baby influencer ... Riporta libero.it