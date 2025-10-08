ddio a Edoardo Alesse | muore improvvisamente l’ex rettore dell’Università dell’Aquila

L'Aquila - Il mondo accademico in lutto per la scomparsa di Edoardo Alesse, spentosi improvvisamente a 67 anni. L’ex rettore lascia un’eredità scientifica e umana profonda. Grave lutto all’Università dell’Aquila e nel mondo della ricerca per la scomparsa di Edoardo Alesse, rettore emerito e figura di spicco della comunità accademica italiana. Il professore, 67 anni, è deceduto improvvisamente nella notte a causa di un infarto. La tragica notizia si è diffusa rapidamente negli ambienti universitari, suscitando profondo cordoglio e commozione tra colleghi, studenti e istituzioni. Nato a Leonessa, in provincia di Rieti, ma da decenni residente all’Aquila, Alesse aveva dedicato la sua vita alla ricerca scientifica e all’insegnamento universitario, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità accademica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

