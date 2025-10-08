DAZN sta inviando questa lettera con richiesta di risarcimento a chi aveva l'abbonamento al pezzotto

Una raccomandata a firma DAZN è stata recapitata ai circa 2.000 utenti già multati dalla GdF nell'ambito dell'operazione antipirateria dello scorso settembre. Si tratta di un tentativo di conciliazione per un indennizzo forfettario di 500 euro. Ma se non si paga entro 7 giorni, DAZN è pronta a ulteriori iniziative giudiziarie e risarcitorie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

