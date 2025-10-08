Dazn scrive ai pirati | Dateci 500 euro o vi portiamo in tribunale
Brutta sorpresa per coloro che sono stati multati per pirateria ai danni delle piattaforme di streaming quali Dazn e Sky. Dazn ha infatti inviato a ciascuno di loro una lettera in cui viene richiesto il pagamento di 500 euro come indennizzo forfettario per i danni. La vicenda risale allo scorso settembre, quando la Guardia di Finanza di Lecce, impegnata in un' operazione antipirateria, aveva identificato oltre 2mila persone. I soggetti in questione avevano ricevuto una sanzione amministrativa di 141 euro, ma la faccenda non si è conclusa qui. Dazn, infatti, aveva chiesto all'Autorità giudiziaria i nomi degli utenti sanzionati, così da potersi rivalere su di loro per i danni subiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: dazn - scrive
Dazn scrive a chi usa abbonamenti pirata e chiede un risarcimento da 500 euro: cosa succede a chi ha ricevuto la lettera
Calcio: Dazn scrive a utenti ‘pezzotto’ e chiede risarcimento 500 euro
Dazn scrive a 2mila utenti pirata e chiede 500 euro di risarcimento
Dopo la sosta della Nazionale torna la Serie A e c'è subito Juventus-Inter, il volto di Dazn, Diletta Leotta è pronta a gettarsi nella mischia con tutta la sua straordinaria bellezza "Torno a ciò che amo di più. Pronta per Juventus-Inter!" scrive la Leotta! - facebook.com Vai su Facebook
Dazn scrive ai "pirati": "Dateci 500 euro o vi portiamo in tribunale" - La piattaforma di streaming online a pagamento ha scritto agli utenti già multati per ricevere una compensazione danni. Secondo ilgiornale.it
Dazn invia raccomandate agli utenti del pezzotto già multati: “dateci 500 euro di risarcimento”. Può farlo? - Dazn valuta un versamento di un indennizzo forfettario di 500 euro entro sette giorni. Segnala ilnapolista.it