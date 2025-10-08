Dazn scrive ai pirati | Dateci 500 euro o vi portiamo in tribunale

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta sorpresa per coloro che sono stati multati per pirateria ai danni delle piattaforme di streaming quali Dazn e Sky. Dazn ha infatti inviato a ciascuno di loro una lettera in cui viene richiesto il pagamento di 500 euro come indennizzo forfettario per i danni. La vicenda risale allo scorso settembre, quando la Guardia di Finanza di Lecce, impegnata in un' operazione antipirateria, aveva identificato oltre 2mila persone. I soggetti in questione avevano ricevuto una sanzione amministrativa di 141 euro, ma la faccenda non si è conclusa qui. Dazn, infatti, aveva chiesto all'Autorità giudiziaria i nomi degli utenti sanzionati, così da potersi rivalere su di loro per i danni subiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

