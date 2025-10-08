Dazn scrive agli utenti che hanno visto partite illegalmente e chiede 500 euro

Notizieaudaci.it | 8 ott 2025

Numerosi utenti hanno già ricevuta la richiesta di Dazn. Una richiesta di risarcimento da 500 euro per evitare azioni legali: è quanto DAZN sta inviando in questi giorni a migliaia di utenti pirata identificati per aver seguito le partite di Serie A, Serie B e coppe europee tramite piattaforme illegali IPTV. Le lettere, dal tono formale ma perentorio, parlano di “indennizzo forfettario per la composizione dell’accaduto” e di un impegno “a non reiterare comportamenti che ledano i diritti della società”. Sette giorni di tempo o scatteranno le cause. Gli utenti hanno sette giorni di tempo per rispondere all’invito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

