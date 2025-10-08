Dazn scrive a chi usa il cosiddetto pezzotto. E chiede a chi guarda le partite illegalmente di pagare una sorta di sanzione da 500 euro. La pay-tv del calcio sta inviando una lettera a quelle persone che, secondo la procura di Lecce, hanno sfruttato abbonamenti pirata per guardare le partite di Serie A, Serie B e delle coppe europee. Dazn ricorda a queste persone che hanno già ricevuto una “sanzione amministrativa”, comminata dalla Guardia di finanza. Ma non basta, perché la società chiede ora il pagamento di 500 euro. Facendolo passare come una sorta di sconto, un “indennizzo forfettario” per chiudere in maniera pacifica un possibile contenzioso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dazn scrive a chi usa abbonamenti pirata e chiede un risarcimento da 500 euro: cosa succede a chi ha ricevuto la lettera