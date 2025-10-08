Dazn scrive a chi usa abbonamenti pirata e chiede un risarcimento da 500 euro | cosa succede a chi ha ricevuto la lettera
Dazn scrive a chi usa il cosiddetto pezzotto. E chiede a chi guarda le partite illegalmente di pagare una sorta di sanzione da 500 euro. La pay-tv del calcio sta inviando una lettera a quelle persone che, secondo la procura di Lecce, hanno sfruttato abbonamenti pirata per guardare le partite di Serie A, Serie B e delle coppe europee. Dazn ricorda a queste persone che hanno già ricevuto una “sanzione amministrativa”, comminata dalla Guardia di finanza. Ma non basta, perché la società chiede ora il pagamento di 500 euro. Facendolo passare come una sorta di sconto, un “indennizzo forfettario” per chiudere in maniera pacifica un possibile contenzioso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: dazn - scrive
Dopo la sosta della Nazionale torna la Serie A e c'è subito Juventus-Inter, il volto di Dazn, Diletta Leotta è pronta a gettarsi nella mischia con tutta la sua straordinaria bellezza "Torno a ciò che amo di più. Pronta per Juventus-Inter!" scrive la Leotta! - facebook.com Vai su Facebook
Pezzotto, lettera di Dazn agli utenti pirata: “Pagate 500 euro per comporre il caso e pentitevi” - tv del calcio scrive alle persone che, secondo la Procura di Lecce, hanno guardato le partite con abbonamenti illegali. Secondo repubblica.it
Pirateria, da DAZN le prime richieste di risarcimento agli utenti del pezzotto - Dalla piattaforma streaming partite le prime raccomandate indirizzate agli utenti con abbonamenti IPTV illegali scoperti nei mesi scorsi dalla Guardia di Finanza. Segnala calcioefinanza.it