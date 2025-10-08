Dazn scrive a 2mila utenti pirata e chiede 500 euro di risarcimento

AGI - " Prima di intraprendere iniziative giudiziarie di natura risarcitoria e protettive, con conseguente aggravio di costi, Dazn intende verificare la possibilità di una composizione dell'accaduto, con il versamento di un indennizzo forfettario di 500 euro e con il formale impegno, da parte sua, a non porre in essere, in futuro, ulteriori comportamenti che ledano i diritti della scrivente". È il passaggio chiave della raccomandata spedita dalla piattaforma di streaming a circa 2mila utenti accusati - secondo quanto si legge in oggetto - di "illecita acquisizione di servizi Iptv relativi a pacchetti aventi ad oggetto la visione delle dirette delle partite del campionato di calcio di serie A". 🔗 Leggi su Agi.it

