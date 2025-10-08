DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026 | ricavi in forte crescita e ambizione
DAZN, detentore dei diritti televisivi della Serie A fino al 2029, ha segnato il 2024 come un anno cruciale, indicando una netta inversione di tendenza finanziaria. I dati ufficiali dell'esercizio al 31 dicembre 2024, consultati da testate specializzate, rivelano una significativa riduzione delle perdite globali e una robusta crescita dei ricavi, posizionando l'azienda sul percorso definitivo vers. 🔗 Leggi su Digital-news.it
