DAZN ora chiede i danni ai furbetti del pezzotto | 500 euro o vi facciamo causa Le reazioni

Lo aveva promesso e l’ha fatto. DAZN ha spedito duemila raccomandate per chiedere i danni a chi ha usato il «pezzotto» per guardare illegalmente le partite di calcio senza pagare l’abbonamento. I soggetti interessati, già multati dai finanzieri in un’operazione dello scorso maggio, hanno la possibilità di pagare 500 euro a titolo di conciliazione. Chi non lo farà, avvisa la piattaforma di streaming, andrà incontro a «iniziative giudiziarie di natura risarcitoria» che comportano «un aggravio dei costi». Una cifra modesta se messa a confronto con le perdite milionarie che i sistemi pirata causerebbero al business dei diritti televisivi sullo sport. 🔗 Leggi su Open.online
Dazn, partono le richieste di indennizzo ai 2mila utenti già multati per pirateria - La cifra è di 500 euro e serve a evitare successive azioni legali ben più onerose: ci sono sette giorni per accettare il tentativo di conciliazione ... Riporta msn.com