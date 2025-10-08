Dazn manda la lettera a chi usa il pezzotto | Pagate 500 euro

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dazn ha iniziato a inviare raccomandate agli utenti che hanno usato il "pezzotto" per guardare con streaming illegali le partite di calcio. Nelle lettere si chiede un pagamento di 500 euro come "indennizzo forfettario" per chiudere bonariamente la vicenda entro sette giorni. Questi stessi utenti. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dazn - manda

dazn manda lettera usaDAZN: partite le lettere per risarcimento danno per 500 euro a chi usava il “pezzotto”. Ma se… - DAZN: partite le lettere per risarcimento danno per 500 euro a chi usava il “pezzotto”. Scrive igizmo.it

dazn manda lettera usaDAZN, la "caccia alle streghe" è iniziata! Oltre 2.000 richieste di risarcimento ai tifosi del “pezzotto” - Lettere di risarcimento, inchieste in corso e utenti identificati: la stretta contro lo streaming illegale del calcio diventa reale, e questa volta colpisce chi guarda, non solo chi trasmette ... Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Dazn Manda Lettera Usa