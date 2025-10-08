Dazn invia raccomandate agli utenti del pezzotto già multati | dateci 500 euro di risarcimento Può farlo?

Dazn invia raccomandate agli utenti del pezzotto già multati: “dateci 500 euro di risarcimento entro 7 giorni” La battaglia contro la pirateria audiovisiva sta entrando in una fase completamente diversa. Dopo il lavoro effettuato dalla Guardia di Finanza per individuare e bloccare i broadcaster pirati, a settembre Sky e Dazn si erano schierate come parte lesa nell’ambito dell’operazione antipirateria. Ora sono arrivati i primi segnali. Scrive Repubblica: Dazn, la pay-tv del calcio, sta spedendo una lettera alle persone che hanno utilizzato il pezzotto per vedere le partite in modo illegale. La missiva contiene la richiesta di pagare 500 euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

