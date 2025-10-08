Dazn e Sky insieme nella lotta anti- pezzotto | richieste di risarcimento nei confronti di 2000 persone

Dopo l’operazione antipirateria condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce, DAZN e Sky hanno avviato le richieste di risarcimento nei confronti di circa 2.000 persone identificate come utilizzatori di servizi IPTV illegali. I destinatari hanno ricevuto una lettera formale da DAZN, datata 26 settembre 2025, in cui si chiede un indennizzo forfettario di 500 euro per l’illecita visione di eventi sportivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dazn e Sky insieme nella lotta anti-“pezzotto”: richieste di risarcimento nei confronti di 2000 persone

