Dazn chiede i danni agli utenti del pezzotto | 500 euro per non andare in causa

Dazn va all’attacco e ora chiede ai pirati del web di pagare per non finire in causa. Una svolta nella lotta alla pirateria resa possibile dall’inasprimento dei controlli e delle sanzioni, dopo che per anni il sistema calcio italiano e i broadcaster che lo trasmettono hanno lamentato danni per 300 milioni di euro a stagione a causa del cosiddetto Pezzotto. La piattaforma che trasmette in esclusiva il campionato di serie A si è mossa nei confronti di circa 2.000 utenti finiti nella rete di un’operazione che, nei mesi scorsi, ha smantellato un’associazione che garantiva la trasmissione illegale del segnale partendo da Lecce. 🔗 Leggi su Panorama.it

