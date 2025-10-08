Dazn chiede i danni agli utenti del pezzotto | 500 euro per non andare in causa
Dazn va all’attacco e ora chiede ai pirati del web di pagare per non finire in causa. Una svolta nella lotta alla pirateria resa possibile dall’inasprimento dei controlli e delle sanzioni, dopo che per anni il sistema calcio italiano e i broadcaster che lo trasmettono hanno lamentato danni per 300 milioni di euro a stagione a causa del cosiddetto Pezzotto. La piattaforma che trasmette in esclusiva il campionato di serie A si è mossa nei confronti di circa 2.000 utenti finiti nella rete di un’operazione che, nei mesi scorsi, ha smantellato un’associazione che garantiva la trasmissione illegale del segnale partendo da Lecce. 🔗 Leggi su Panorama.it
L’ultimatum di Dazn agli utenti pirata: pagate 500 euro entro una settimana o procederemo per vie legali - La piattaforma streaming chiede un indennizzo forfettario agli utenti che hanno visto illegalmente le partite. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Dazn chiede i danni a 2mila utenti pirata: «Pagate 500 euro per transare». Altrimenti la causa - L’elenco ottenuto dall’attività della Guardia di Finanza su mandato della procura di Lecce. Secondo msn.com