Dazn all’attacco | lettere per il risarcimento agli utenti del pezzotto Che mazzata!

DAZN non fa sconti. Dopo mesi di indagini e segnalazioni, la piattaforma di streaming sportivo ha deciso di passare al contrattacco: circa 2.000 utenti già sanzionati dalla Guardia di Finanza per aver utilizzato il cosiddetto “ pezzotto ” stanno ricevendo una raccomandata ufficiale con la richiesta di un risarcimento forfettario di 500 euro. Una mossa che fa rumore nel mondo del calcio in streaming, e che segna un nuovo livello di severità nella lotta alla pirateria digitale. Chi pensava di cavarsela solo con la multa, ora dovrà fare i conti anche con il risarcimento diretto richiesto dalla piattaforma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

