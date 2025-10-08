Perché ha deciso di candidarsi? "E’ una candidatura di servizio per portare la Versilia a far parte della compagine di governo della Regione". Quali sono le priorità per il nostro territorio? "Alla montagna serve una specie di “ Piano Marshall ” per la prevenzione: risorse certe e rapide per trasformare la manutenzione programmata e gli interventi mirati in normalità amministrativa. Poi vogliamo con la Regione un Patto per l’adeguamento della mobilità della Versilia che potenzi treni e TPL anche la sera e soprattutto d’estate. Dobbiamo rendere l’ affitto lungo più conveniente e meno rischioso con garanzia pubblica su morosità e danni, Imutari ridotte per i contratti 3+2 a canone concordato, pressione fiscale più bassa sul lungo periodo e incentivi per i redditi sotto i 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Davide Monaco in corsa con Giani: "Il lapideo è ricchezza: va tutelato"