David Juventus svolta in arrivo per il canadese | Tudor ha preso questa decisione! Come verrà impiegato dal rientro in avanti
David Juventus, la prestazione opaca col Milan non cambia i piani: il tecnico ha scelto lui come 9 del futuro, Vlahovic verso la cessione. Una prestazione incolore, una serata da "vorrei ma non posso", proprio nella partita più attesa. La prova di Jonathan David contro il Milan è stata una delle note più deludenti in casa Juventus. Eppure, questo passo falso non sembra aver minimamente scalfito la fiducia che Igor Tudor ripone in lui. Anzi, la decisione sul suo futuro è già stata presa e va nella direzione opposta a quanto visto in campo ieri sera. David Juventus: Tudor ha scelto il suo titolare.
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Ritiro Juventus: David e Conceicao assenti giustificati alla Continassa, perchè il nuovo attaccante e il portoghese non sono presenti. Il motivo
Calciomercato Juventus, 120 milioni spesi ma gli arrivi sono David e Joao Mario: Comolli paga gli errori di Giuntoli
David e il rischio di un altro flop alla Juventus: perché sta faticando così tanto
Il turnover dei 9 alla Juventus non funziona: David impacciato, Vlahovic non segna più e Openda non si sblocca
Como Juve, in arrivo una vera svolta dalla ripresa dopo la sosta: ecco chi giocherà in attacco, Tudor ha preso questa decisione - Como Juve, la rivelazione della Gazzetta: il tecnico cambia strategia, vuole dare continuità e certezze alla squadra.
David Juventus, dentro il momento dell'attaccante canadese: sono due i motivi che spiegano il suo rendimento in bianconero - David Juventus, l'analisi di Tuttosport sulle difficoltà del canadese: il bomber soffre la pressione dei compagni e un gioco che non lo esalta Arrivato in estate per essere uno dei pilastri del nuovo