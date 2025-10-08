David Juventus, la prestazione opaca col Milan non cambia i piani: il tecnico ha scelto lui come 9 del futuro, Vlahovic verso la cessione. Una prestazione incolore, una serata da “vorrei ma non posso”, proprio nella partita più attesa. La prova di Jonathan David contro il Milan è stata una delle note più deludenti in casa Juventus. Eppure, questo passo falso non sembra aver minimamente scalfito la fiducia che Igor Tudor ripone in lui. Anzi, la decisione sul suo futuro è già stata presa e va nella direzione opposta a quanto visto in campo ieri sera. David Juventus: Tudor ha scelto il suo titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

David Juventus, svolta in arrivo per il canadese: Tudor ha preso questa decisione! Come verrà impiegato dal rientro in avanti