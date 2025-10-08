David Dastmalchian rivela i personaggi Marvel che vorrebbe interpretare

La Marvel Studios ha solo iniziato a sfiorare l’aspetto horror dell’MCU nella Saga del Multiverso, con Werewolf by Night che ha lasciato i fan desiderosi di vedere altro (purtroppo Blade rimane al momento bloccato nel limbo). Il progetto Midnight Sons dovrebbe essere in arrivo, e la speranza è che Moon Knight, Ghost Rider, Man-Thing e altri si riuniscano per affrontare una minaccia soprannaturale come Dracula. In un’intervista a The Direct, David Dastmalchian, star di Ant-Man e The Suicide Squad, ha confermato che gli piacerebbe tornare nell’MCU nei panni di uno dei due vampiri succhiasangue. 🔗 Leggi su Cinefilos.it