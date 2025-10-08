David Bowie un archivio infinito | a Londra apre il David Bowie Centre
Icona pop e collezionista seriale, creativo poliedrico e archivista meticoloso, insaziabile lettore e artista di insospettabile gentilezza nonché uomo dalla sessualità trasversale e di innata eleganza. Non basterebbe un vocabolario di sinonimi e contrari per definire le mille facce di David Bowie, il cantante che più di ogni altro, dopo i Beatles, ha cambiato la storia della musica del Regno Unito e del mondo. Di certo la definizione di “genio e sregolatezza” non è mai stata quella più calzante per uno come lui, capace di reinventarsi di continuo durante la sua intera esistenza che amava allo stesso tempo raccogliere, organizzare e catalogare idee, ricordi, progetti, persino quelli mai realizzati, vestiti di scena e lettere dei suoi fans. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dal 13 settembre tutto questo è visibile al David Bowie Centre, la nuova casa dell'archivio dell'artista
Il primo museo interamente dedicato all'icona della musica britannica si preannuncia un nuovo luogo di pellegrinaggio essenziale per i fan di tutto il mondo (e non solo)