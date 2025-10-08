Davanti all' afasia europea sono tutti appesi a Trump
Sarà pure uno spaccone che ne promette mille e forse ne mantiene una, ma Donald Trump è l'unico che riesce a smuovere le acque nei due conflitti, Ucraina e Palestina, che costano la vita a migliaia di persone. Ieri ha inviato un messaggio che ha allarmato il Cremlino: "sull'invio di missili Tomahawk a Kiev ho deciso", ha avvertito. E sulla crisi medio-orientale ha riportato al tavolo delle trattative Israele e Hamas dandogli tempo fino a domenica per siglare un'intesa sul rilascio degli ostaggi e la fine delle operazioni militari a Gaza. Certo nella sua politica non usa i guanti ma la forza, non punta a "convincere" quanto a "costringere" i suoi interlocutori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Le sanzioni dell'Unione europea a Israele sono vere? Cosa è stato deciso, e cosa ancora no? - Continua la tragica fuga a piedi di migliaia di palestinesi da Gaza e continua l'operazione militare di Israele, con altre decine di vittime. Lo riporta corriere.it