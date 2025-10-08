Daria Bignardi | Jane Goodall ci ha insegnato a metterci in ascolto

Vanityfair.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vegetariana da più di mezzo secolo, attivista per la pace e l’ambiente, ha attraversato il Pianeta come una missionaria laica, diffondendo un messaggio di responsabilità, cura e attenzione. Ci ha dimostrato che ogni scimpanzé ha una personalità, e ha fatto sì che la scienza imparasse a guardare diversamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

daria bignardi jane goodall ci ha insegnato a metterci in ascolto

© Vanityfair.it - Daria Bignardi: «Jane Goodall ci ha insegnato a metterci in ascolto»

In questa notizia si parla di: daria - bignardi

Daria Bignardi: A Bibbiano non c’erano né angeli né demoni

Tre libri per le vacanze, secondo Daria Bignardi

Daria Bignardi: Tanto buon sesso, siamo le donne della Gen X

Daria Bignardi, chi è la giornalista e conduttrice/ “Tg3? L’unico grande errore della mia carriera” - Daria Bignardi, chi è la giornalista e conduttrice che ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni Novanta? Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Daria Bignardi Jane Goodall