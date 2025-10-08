Daria Bignardi | Jane Goodall ci ha insegnato a metterci in ascolto

Vegetariana da più di mezzo secolo, attivista per la pace e l’ambiente, ha attraversato il Pianeta come una missionaria laica, diffondendo un messaggio di responsabilità, cura e attenzione. Ci ha dimostrato che ogni scimpanzé ha una personalità, e ha fatto sì che la scienza imparasse a guardare diversamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daria Bignardi: «Jane Goodall ci ha insegnato a metterci in ascolto»

In questa notizia si parla di: daria - bignardi

Daria Bignardi: A Bibbiano non c’erano né angeli né demoni

Tre libri per le vacanze, secondo Daria Bignardi

Daria Bignardi: Tanto buon sesso, siamo le donne della Gen X

Alaa Faraj adesso alla Cattedrale di Palermo. L’emozione è indescrivibile. La sua e’ una storia di uno scandalo umano e giudiziario. Al suo fianco Monsignor Corrado Lorefice, Daria Bignardi, Gustavo Zagrebelsky in collegamento , Alessandra Sciurba, Corra - facebook.com Vai su Facebook

Roberta Beta, l’«antipatica» del primo Grande Fratello: «Io unica concorrente nominata da tutti. Ora abbiamo una chat, manca solo Daria Bignardi» - X Vai su X

Daria Bignardi, chi è la giornalista e conduttrice/ “Tg3? L’unico grande errore della mia carriera” - Daria Bignardi, chi è la giornalista e conduttrice che ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni Novanta? Scrive ilsussidiario.net