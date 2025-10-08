Dare un’anima alla politica | a Vallo della Lucania la presentazione del libro di Don Bruno Bignami

Restituire alla politica un respiro umano, capace di mettere al centro valori, ascolto e servizio al bene comune. È questa la sfida che anima il libro "Dare un'anima alla politica" di Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI

Diocesi: Vallo della Lucania, domani presentazione del libro di don Bignami "Dare un'anima alla politica. Cristiani e impegno pubblico" - Domani, giovedì 9 ottobre, presso l'aula consiliare del Comune di Vallo della Lucania, don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, presenterà il suo libro.

