Danze folk polacche con i Ch?opcy z nowoszyszek

Associazione TAKA tradycja kultura integracja insieme a organizzazione LEONESSE -Polish Women Network a Milano sono lieti di invitarvi al workshop gratuito di danze folcloristiche polacche dei confini per giovani e adulti, non è necessario essere in coppia.PARTECIPAZIONE GRATUITA!!!L'incontro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it