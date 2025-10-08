C’è una sottile ironia della storia, oltre che un giusto sadismo della politica, nel contrappasso toccato in queste ore a Elly Schlein. Dopo avere sacrificato qualunque velleità politico-programmatica del suo partito in nome dell’unità della coalizione, dopo avere messo in gioco persino l’identità e la collocazione internazionale del Pd, per schiacciarlo pedissequamente sulla linea degli alleati del Movimento 5 stelle e di Alleanza Verdi-Sinistra, la segretaria si sente dire adesso proprio da loro, immeritevoli beneficiari di tanta generosità, che l’unità non è sufficiente, che l’unità non è una politica, che l’unità è un mezzo ma non può mica essere un fine, e che insomma, dispiace dirlo, ma qui servono un progetto e un messaggio capaci di parlare al paese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Danno e beffa del Pd, a lezione di politica da Conte e Bonelli