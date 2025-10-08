Danimarca Jutland in bici | coste sito vichingo e fiordi danesi

Roma, 8 ott. (askanews) - Incantevoli paesaggi rurali, lunghe coste affacciate sul Mar Baltico, insenature a formare i fiordi danesi, piccoli villaggi affacciati sull'acqua, oltre alle affascinanti città come Aarhus o Vejle. Benvenuti nello Jutland, la penisola del nord Europa divisa tra Germania e Danimarca. Pensare alla Danimarca fa immediatamente pensare al Paese 'in bici', con piste ciclabili ovunque. Il nostro viaggio parte da Copenaghen, dal 2015 classificata più volte come la capitale più bike-friendly del mondo: con 750mila biciclette (cinque volte il numero di automobili) e 662mila abitanti, offre 397 chilometri di piste ciclabili, innovative e dal design davvero interessante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

