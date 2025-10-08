Damiano dei Maneskin dice una frase volgarissima in concerto ma ha ragione | ecco cosa ha detto VIDEO

Damiano David non è mai stato uno che le manda a dire. Dopo anni passati sotto i riflettori come frontman dei Maneskin, oggi sta scrivendo una nuova pagina della sua carriera da solista, lontano dal rock da talent e con un progetto musicale più intimo e personale. Ma non tutti hanno capito subito questa nuova direzione. Il suo album Funny Little Fears ha diviso il pubblico, attirando critiche feroci soprattutto sui social. Poi, qualcosa è cambiato: il tour mondiale ha fatto registrare il tutto esaurito ovunque. E ieri sera, durante la tappa di Milano, Damiano è esploso con una frase senza filtri, rivolta proprio a chi lo aveva deriso. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Damiano dei Maneskin dice una frase volgarissima in concerto ma ha ragione: ecco cosa ha detto (VIDEO)

