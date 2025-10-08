Damiano David trionfa al Forum | la mia vita vicino alla perfezione
Milano, 8 ott. (askanews) – C’è tutto Damiano, ma non ci sono i Maneskin, chi pensava di assistere a un mix di brani suoi e della sua ex band si sbagliava di grosso. Damiano David è andato in scena a Milano davanti a un Forum, più gremito che mai, per la prima data italiana del suo world tour fatto di 34 date che conta già sold out in tutte le date in Europa, Australia e Sud America. “L’Italia è l’unico posto che mi fa aura, ma la faccio un po’ sotto perchè ci tengo a fare bella figura” ha detto ringraziando il pubblico di Milano che ha riempito tutti i posti disponibili. Il concerto è iniziato alle 21 spaccate, un’ora e mezza di ottima musica tratta dai suoi lavori solista, con qualche spazio alle cover che Damiano ha sempre amato fare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
