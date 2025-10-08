Damiano David spiega la situazione con i Maneskin | Problema mio
C’è tutto Damiano, ma non ci sono i Maneskin, che pensava di assistere a un mix di brani suoi e della sua ex band si sbagliava di grosso. Damiano David è andato in scena a Milano davanti a un Forum più gremito che mai per la prima data italiana del suo world tour fatto di 34 date che conta già sold out in tutte le date in Europa, Australia e Sud America. “L’Italia è l’unico posto che mi fa aura, ma la faccio un po’ sotto perché ci tengo a fare bella figura” ha detto ringraziando il pubblico di Milano. Il concerto è iniziato alle 21 spaccate, un’ora e mezza di ottima musica tratta dai suoi lavori solista, con qualche spazio alle cover che Damiano ha sempre amato fare. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: damiano - david
Damiano David è l’artista italiano più ascoltato all’estero su Spotify: 8 canzoni nella top 30 di Spotify
Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David
Damiano David all’Isle of Mtv da protagonista: come è andata
"Damiano è un’anima bella" . Cesare Cremonini ha voluto ringraziare con una serie di scatto il regalo fatto da Damiano che lo ha voluto sul palco nella tappa all’Unipol Forum del suo World Tour "Grazie per avermi invitato sul tuo palco, Damiano David . Gr - facebook.com Vai su Facebook
Damiano #David a #Milano: “L’Italia è l’unico posto che mi fa tremare' - X Vai su X
Damiano David trionfa al Forum: la mia vita vicino alla perfezione - C'è tutto Damiano, ma non ci sono i Maneskin, che pensava di assistere a un mix di ... Si legge su ilmattino.it
Damiano David a Milano: «La mia vita sembrava perfetta, ma era l’idea di qualcun altro» - Damiano David ha dominato il palco dell'Unipol Forum a Milano per uno show di un’ora e mezza portando (quasi) tutti brani in inglese ... Lo riporta billboard.it