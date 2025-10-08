Damiano David spiega la situazione con i Maneskin | Problema mio

Ilfogliettone.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è tutto Damiano, ma non ci sono i Maneskin, che pensava di assistere a un mix di brani suoi e della sua ex band si sbagliava di grosso. Damiano David è andato in scena a Milano davanti a un Forum più gremito che mai per la prima data italiana del suo world tour fatto di 34 date che conta già sold out in tutte le date in Europa, Australia e Sud America. “L’Italia è l’unico posto che mi fa aura, ma la faccio un po’ sotto perché ci tengo a fare bella figura” ha detto ringraziando il pubblico di Milano. Il concerto è iniziato alle 21 spaccate, un’ora e mezza di ottima musica tratta dai suoi lavori solista, con qualche spazio alle cover che Damiano ha sempre amato fare. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

damiano david spiega la situazione con i maneskin problema mio

© Ilfogliettone.it - Damiano David spiega la situazione con i Maneskin: “Problema mio”

In questa notizia si parla di: damiano - david

Damiano David è l’artista italiano più ascoltato all’estero su Spotify: 8 canzoni nella top 30 di Spotify

Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David

Damiano David all’Isle of Mtv da protagonista: come è andata

Damiano David trionfa al Forum: la mia vita vicino alla perfezione - C'è tutto Damiano, ma non ci sono i Maneskin, che pensava di assistere a un mix di ... Si legge su ilmattino.it

damiano david spiega situazioneDamiano David a Milano: «La mia vita sembrava perfetta, ma era l’idea di qualcun altro» - Damiano David ha dominato il palco dell'Unipol Forum a Milano per uno show di un’ora e mezza portando (quasi) tutti brani in inglese ... Lo riporta billboard.it

Cerca Video su questo argomento: Damiano David Spiega Situazione