Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Auger-Aliassime o Rune, Musetti presta il fianco al sorpasso nel ranking ATP: gli scenari a Shanghai e la ... oasport.it
44enne aggredita e rapinata da uno straniero tgcom24.mediaset.it
Chi è Ottolini, il prescelto di Comolli per il ruolo di Direttore Sportivo della Juve: carriera, il passato ... juventusnews24.com
Design, da Edilegnoarredo manuale per guidare settore parquet tra innovazione e sostenibilità ildifforme.it
LIVE Paolini-Yuan 3-6, 6-4, 3-2, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: la cinese ci grazia nel 4° game e regala il break ... oasport.it
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata tutto.tv
Nicolussi Caviglia: “Mio percorso come 2001: Odissea nello spazio. Ogni guerra è…”
Dall'aula magna di Coverciano, il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha rispost... ► golssip.it
La storia in mostra: in Piemonte, 6 dimore storiche aprono i loro archivi segreti al pubblico
Per un intero fine settimana, l'Italia svela i suoi tesori meno conosciuti. Sabato 11 ottobre, l'A... ► torinotoday.it
44enne aggredita e rapinata da uno straniero
L'aggressione è avvenuta a non molta distanza dalla stazione ferroviaria intorno alle 23.30: interve... ► tgcom24.mediaset.it
Delitto della freccia: pena ridotta in appello per Evaristo Scalco
Pena ridotta a 21 anni per Evaristo Scalco, il maestro d’ascia che nella notte tra il primo e il 2... ► genovatoday.it
Percorso artistico tra i vicoli e i giardini del centro storico
Camminare tra i vicoli del centro storico con un quaderno da disegno in mano. L'associazione cultu... ► cesenatoday.it
Anagni, carabinieri al corso per le manovre di rianimazione
Nella mattinata di sabato 4 scorso, presso la sede della Compagnia Carabinieri di Anagni, il perso... ► frosinonetoday.it
Tumori, nutrizionista Pasqui: “Dieta mediterranea anche dopo gastroresezione”
(Adnkronos) – I pazienti con tumore allo stomaco “spesso arrivano alla diagnosi o all’intervento mo... ► ildifforme.it
Lecornu tenta trattative disperate. Per 2 francesi su 3 Macron deve lasciare
Ultimi negoziati per il primo ministro che si era dimesso lunedì. Mentre il capo dell’Eliseo è crit... ► laverita.info
Germania contro “nemico inesistente” russo, dal 2027 al via costruzione di nuove caserme per aumento reclute a 40mila unità entro 2031
Dietro il nuovo piano di ampliamento della Bundeswehr si cela la volontà di Berlino di rafforzare ... ► ilgiornaleditalia.it
Ferentino, al via la terza edizione degli stage lavorativi per giovani con disabilità
Sono ufficialmente partiti, per il terzo anno consecutivo, gli stage lavorativi rivolti a giovani ... ► frosinonetoday.it
È giallo sulla salute di Dolly Parton, parla la sorella: «Pregate per lei»
(askanews) – È giallo sulle condizione di salute di Dolly Parton. I fan della cantante statunitense... ► amica.it
Giornate FAI d’Autunno, un itinerario nel cuore dell’Irpinia
Tempo di lettura: 5 minutiL’11 e il 12 ottobre prossimi, la provincia di Avellino parteciperà all’... ► anteprima24.it
Messico, dai migranti lucchetti appesi al ponte
I lucchetti sono stati appesi sul viadotto che segna il confine davanti al consolato statunitense di... ► tgcom24.mediaset.it
Giornate FAI: Porte aperte all’ Osservatorio INGV Vesuviano e tanti siti in Campania
Sarà possibile visitare le sedi degli Osservatori Etneo (Catania) e Vesuviano (Napoli) dell’Istitut... ► cilentoreporter.it
Cambiaghi "Udine ci sosterrà", Nicolussi Caviglia "L'azzurro un onore"
"Ogni guerra è una sconfitta per l'umanità", dice il viola parlando di Italia-Israele FIRENZE - Ni... ► ilgiornaleditalia.it
Terremoto, scossa fortissima magnitudo 6.6: panico in tutta la zona
Un forte boato, poi il terreno che inizia a tremare sotto i piedi: sono stati minuti di terrore que... ► thesocialpost.it
Sempre più difficile, disse lo scolaretto al ritorno a casa dopo il secondo giorno della primina
“E se non piangi, di che tu pianger suoli?” È la frase che il conte Ugolino rivolge a Dante e Virgi... ► ildenaro.it
Aurélien Boussin in mostra a Domus Lascaris
C’è un’energia immobile nella quiete del marmo, una forza che vibra tra la perfezione della geomet... ► torinotoday.it
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
È stata smantellata una piazza di spaccio nel complesso popolare “Bronx” del Parco Verde di Caivano.... ► tg24.sky.it
La prossima volta la Serie A andrà a giocare su Marte: quali sono i pericoli di Milan Como in Australia
La prossima volta si gioca su Marte, così facciamo contento anche Elon Musk. Milan-Como, in cartell... ► ilfattoquotidiano.it
Napoli capitale nazionale dei motori: arrivano le supercar sul Lungomare partenopeo
Napoli sì conferma capitale italiana dei motori, e dopo il successo dell’evento “Auto moto Napoli e... ► ildenaro.it
Latina è in lutto per la morte del dottor Giuseppe Campagna
Latina è in lutto per la morte del dottor Giuseppe Campagna, scomparso all’età di 72 anni. Una gra... ► latinatoday.it
“Ha morso un agente”, tre giorni di detenzione in più per attivista spagnola della Flotilla
(Adnkronos) – Il tribunale di Beer Sheva ha prorogato di tre giorni la detenzione di Raís Rigo Seru... ► ildifforme.it
Livorno, la Cgil replica a Salvini: "Showman e provocatore, ai Pancaldi si è comportato da irresponsabile"
“Uno showman, un ministro non degno di ricoprire questo ruolo e un provocatore che quando viene in... ► livornotoday.it
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Ca... ► tutto.tv
Grande partecipazione al convegno del PD al MAV di Ercolano
Tempo di lettura: 3 minutiUna gremita presenza all’auditorium del Museo Archeologico Virtuale (MAV... ► anteprima24.it
MedMove 2025, chiusa la tre giorni di confronto su infrastrutture, mobilità e logistica
Si è conclusa l’edizione 2025 di MedMove, tre giorni dedicati ai temi della logistica, dei traspor... ► cataniatoday.it
Mariano Prank con il volto tumefatto dopo un incidente d’auto: “Punti e fratture sul viso. È una lezione di vita”
Mariano Prank è stato vittima di un incidente stradale. Il content creator e Tiktoker ha mostrato i... ► fanpage.it
Giuliano (Ugl): "Bene il ministro Schillaci sul capitale, ma ora servono interventi concreti e strutturali"
«Accogliamo con favore le dichiarazioni del Ministro della Salute Orazio Schillaci in merito all'in... ► iltempo.it
Garlasco, il caso Venditti e il “sistema Pavia”: ombre e silenzi scuotono le inchieste
Per l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti il tempo è sospeso. La sua difesa ha scelto l... ► panorama.it
L'attesa sta per finire, ecco il primo traghetto della Regione: tutto pronto per il varo ai Cantieri navali
Sarà varato domani il nuovo traghetto Ro-Pax “Costanza I di Sicilia” che Fincantieri ha costruito ... ► palermotoday.it
Manovra, Casasco annuncia le proposte di Fi per le imprese: "Investimenti produttivi e anche ammortamento anticipato"
"Favorire gli investimenti produttivi attraverso una prosecuzione del Piano 5.0, semplificato e all... ► ilgiornale.it
Il Parlamento europeo spinge per il bando dei “burger vegetali”
Nell'Eurocamera si accende lo scontro sulla carne vegetale, tra chi difende gli allevatori e chi den... ► gamberorosso.it
Montecitorio, question time con il ministro Schillaci
Orazio SchillaciROMA – Si svolgerà oggi, 8 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Ra... ► lopinionista.it
Inter, l’amichevole in Libia tra calcio e geopolitica
Una trasferta speciale Nell’amichevole in Libia, l’Inter sfiderà quell’Atlético Madrid reduce da ... ► ilprimatonazionale.i
Calciomercato Napoli, Gazzetta: "Neymar è stata la pazza idea degli azzurri per cinque mesi"
Neymar è stata la pazza idea del ds del Napoli Giovanni Manna nei primi mesi del 2025. A scriverlo... ► napolitoday.it
Fratelli d’Italia, progetto di legge contro il fondamentalismo islamico: “Vietato il velo integrale”
Una proposta destinata ad accendere il dibattito politico e sociale arriva dai banchi di Fratelli d... ► thesocialpost.it
Il mercatino di Ceccano
Arriva il mercatino di Ceccano! Quando? Domenica 12 ottobre (ed ogni seconda domenica del mese) da... ► frosinonetoday.it
Incredibile... ma vero: la monoposto di Senna in giro per le strade
Sembra una scena da film, ma è tutto assolutamente reale. La leggendaria McLaren di Ayrton Senna app... ► video.gazzetta.it
Byd saluta il vecchio motore plug in e inaugura una nuova era ibrida
Byd ha lanciato una nuova iniziativa promozionale che segna un punto di svolta nella comunicazione ... ► lettera43.it
Stand up for Africa 2025: “Arte e cura dei luoghi” la x edizione con l'Unione dei Comuni
Arezzo, 8 ottobre 2025 – Stand up for Africa 2025: “Arte e cura dei luoghi” la x edizione con l'Un... ► lanazione.it
Libri, le Pizzerie Storiche di Napoli: viaggio nell’Anima della città
Napoli compie 2500 anni con entusiasmo e gioia. In questo straordinario compleanno undici giornalis... ► ildenaro.it
"Storie di resilienza" al Castello di Rivoli
Da sabato 11 ottobre, il Castello di Rivoli - Museo d'arte contemporanea e Distretto Cinema propon... ► torinotoday.it
Caporalato, chiesto il commissariamento per Tod’s
La procura di Milano ha presentato richiesta di amministrazione giudiziaria per Tod’s Spa, la stori... ► lettera43.it
VIDEO/ Lilt, ottobre per prevenire il tumore al seno: “La prevenzione è l’unica arma”
Tempo di lettura: 2 minuti Ottobre è, come da tradizione, il mese della prevenzione del tumore al ... ► anteprima24.it
Inaugurato a Reggio Calabria un nuovo Enel Store: ecco dove si trova
Centralità del cittadino, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso ... ► reggiotoday.it
Santerno, cassa di laminazione e rafforzamento degli argini contro il rischio allagamenti: ecco il piano
Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), 8 ottobre 2025. Una cassa di laminazione a valle di Imola, raff... ► ilrestodelcarlino.it
A Foggia verrà fatto il primo trapianto di cuore artificiale
Presto anche a Foggia sarà impiantato il primo cuore artificiale. A detenere il primato in Puglia ... ► foggiatoday.it
Cina: Hangzhou, alberi di osmanto a fungo rendono giardino paesaggio autunnale fiabesco
Un giardino a Hangzhou, in Cina, ospita 8.000 alberi di osmanto odoroso a forma di fungo, che crea... ► romadailynews.it
La sinistra ipnotizzata dalla Flotilla
La sinistra italiana, avida di aritmetica perché è sui numeri che punta pensando che sia quella la ... ► ildifforme.it
Carlo Cracco compie 60 anni. Storia e futuro dello chef veneto
Sessant'anni portati alla grande nel corso dei quali Carlo Cracco è rimasto sempre coerente a se ste... ► gamberorosso.it
Estendere la ZTL per combattere la sosta selvaggia: la proposta che arriva dal municipio
Alcune vie della zona a traffico limitato, nel centro storico, sono penalizzate dalla presenza dei... ► romatoday.it
Giornate FAI d’Autunno 2025 in Irpinia: dove la memoria incontra il futuro
L’11 e il 12 ottobre prossimi, la provincia di Avellino parteciperà all’edizione 2025 delle Giorna... ► avellinotoday.it
Buoni pasto con esenzione fiscale a 10 euro: cosa cambia in concreto per lavoratori e aziende con l'ipotesi in manovra
C'è l'ipotesi dell'esenzione fiscale a 10 euro per i buoni pasto. Se la misura verrà inserita dal ... ► cataniatoday.it
LIVE Paolini Yuan 3 6, 6 4, 3 2, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: la cinese ci grazia nel 4° game e regala il break nel 5°!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME A SHANGHAI Sec... ► oasport.it
A Latina l'addio dei due piloti morti in addestramento
La cerimonia martedì all'aeroporto militare di Latina, sede del 70esimo Stormo dell'Aeronautica mili... ► tgcom24.mediaset.it
Castellabate: abusi edilizi in località Ariola, scatta l'ordine di demolizione
In azione, il Reparto Carabinieri Parco di Castellabate che, ha scoperto abusi edilizi in località... ► salernotoday.it
In Italia a nessuno interessa fare gol
“Non mi aspettavo nulla di diverso”, ha detto Cambiaso alla fine di Juventus-Milan. Implicito nella... ► ultimouomo.com
JD Sports accelera in Italia: nuove aperture e store in stazioni chiave
Si ampliano i punti vendita JD Sports, leader globale nel settore sneaker e urban fashion, continua... ► 361magazine.com
Orbits Dialogues with intelligence, format per guidare leader azienda e giovani generazioni
(Adnkronos) – Esplorare l’intersezione tra tecnologia, cultura e società. Promuovere una comprensio... ► ildifforme.it
Agguato ad Aprilia, un uomo gambizzato: si costituisce un 31enne
A poche ore dall'agguato di ieri pomeriggio i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia avev... ► latinatoday.it
Imbianchino col vizio della marijuana: 800mila euro di droga nei capannoni
Un capannone anonimo, isolato, apparentemente in disuso. Vetri oscurati, finestre coperte, ma anch... ► bresciatoday.it