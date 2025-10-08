Damiano David | L’Italia mi fa ancora tremare I Måneskin? Non ci odiamo Ho trovato un amore così grande da restare anche se il mondo finisse

Il cantante, in concerto al Forum di Milano, porta sul palco la sua rinascita personale e artistica. E funziona. Atmosfera di un club anni Settanta, nessun effetto speciale e grande interpretazione. A sorpresa il duetto con Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Damiano David: «L’Italia mi fa ancora tremare. I Måneskin? Non ci odiamo. Ho trovato un amore così grande da restare anche se il mondo finisse»

Cesare #Cremonini ospite a sorpresa del primo show italiano del tour mondiale di Damiano David: tutto esaurito all’Unipol Forum #Milano ? Milena Sicuro - X Vai su X

A sorpresa, Damiano David porta sul palco Cesare Cremonini. Insieme cantano La Nuova Stella di Broadway, trasformando il concerto in un momento unico e magico. Quando due generazioni di musica si incontrano, nascono emozioni che restano per se - facebook.com Vai su Facebook

Damiano David a Milano: «La mia vita sembrava perfetta, ma era l’idea di qualcun altro» - Damiano David ha dominato il palco dell'Unipol Forum a Milano per uno show di un’ora e mezza portando (quasi) tutti brani in inglese ... Lo riporta billboard.it

Damiano David a Milano: “L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa tremare” - Martedì 7 ottobre Damiano David si è esibito all’Unipol Forum di Assago per la prima data italiana della tournée mondiale: "Un giorno qualcosa si è rotto, non ho potuto far altro che scrivere il mio ... Segnala tg24.sky.it