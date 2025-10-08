Damiano David | L’Italia mi fa ancora tremare I Måneskin? Non ci odiamo Ho trovato un amore così grande da restare anche se il mondo finisse

Vanityfair.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante, in concerto al Forum di Milano, porta sul palco la sua rinascita personale e artistica. E funziona. Atmosfera di un club anni Settanta, nessun effetto speciale e grande interpretazione. A sorpresa il duetto con Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Damiano David: «L’Italia mi fa ancora tremare. I Måneskin? Non ci odiamo. Ho trovato un amore così grande da restare anche se il mondo finisse»

damiano david l8217italia faDamiano David a Milano: «La mia vita sembrava perfetta, ma era l’idea di qualcun altro» - Damiano David ha dominato il palco dell'Unipol Forum a Milano per uno show di un’ora e mezza portando (quasi) tutti brani in inglese ... Lo riporta billboard.it

Damiano David a Milano: “L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa tremare” - Martedì 7 ottobre Damiano David si è esibito all’Unipol Forum di Assago per la prima data italiana della tournée mondiale: "Un giorno qualcosa si è rotto, non ho potuto far altro che scrivere il mio ... Segnala tg24.sky.it

