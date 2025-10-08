Damiano David | L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa tremare I Måneskin? Non ci odiamo Si era rotto qualcosa dentro di me La mia vita era perfetta ma ero triste

Vanityfair.it | 8 ott 2025

Il cantante, in concerto al Forum di Milano, porta sul palco la sua rinascita personale e artistica. E funziona. Atmosfera di un club anni Settanta, nessun effetto speciale e grande interpretazione. A sorpresa il duetto con Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Damiano David: «L'Italia è l'unico posto che ancora mi fa tremare. I Måneskin? Non ci odiamo. Si era rotto qualcosa dentro di me. La mia vita era perfetta, ma ero triste»

