Damiano David | L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa tremare I Måneskin? Non ci odiamo Si era rotto qualcosa dentro di me La mia vita era perfetta ma ero triste

Il cantante, in concerto al Forum di Milano, porta sul palco la sua rinascita personale e artistica. E funziona. Atmosfera di un club anni Settanta, nessun effetto speciale e grande interpretazione. A sorpresa il duetto con Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Damiano David: «L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa tremare. I Måneskin? Non ci odiamo. Si era rotto qualcosa dentro di me. La mia vita era perfetta, ma ero triste»

In questa notizia si parla di: damiano - david

Damiano David è l’artista italiano più ascoltato all’estero su Spotify: 8 canzoni nella top 30 di Spotify

Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David

Damiano David all’Isle of Mtv da protagonista: come è andata

Cesare #Cremonini ospite a sorpresa del primo show italiano del tour mondiale di Damiano David: tutto esaurito all’Unipol Forum #Milano ? Milena Sicuro - X Vai su X

A sorpresa, Damiano David porta sul palco Cesare Cremonini. Insieme cantano La Nuova Stella di Broadway, trasformando il concerto in un momento unico e magico. Quando due generazioni di musica si incontrano, nascono emozioni che restano per se - facebook.com Vai su Facebook

Dove Cameron sul fidanzato Damiano David: "Ho pensato mi odiasse" - Dove Cameron in un'intervista al settimanale Grazia (per il quale è anche protagonista della cover) ha raccontato che il ... Lo riporta gazzetta.it

Damiano David: «Da solo ho avuto paura. I Maneskin? Tornerò migliore. Ma all'Eurovision non sarò il super ospite» - Il debutto del frontman dei Maneskin, che sta portando avanti anche una carriera individuale, sarà con "Funny Little Fears". Si legge su ilgazzettino.it