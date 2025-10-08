Damiano David infiamma Milano e canta con Cremonini | VIDEO

Ieri Damiano David si è esibito a Milano per la tappa del tour mondiale, ospite a sorpresa Cesare Cremonini con cui ha cantato La nuova stella di Broadway L'articolo Damiano David infiamma Milano e canta con Cremonini VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Damiano David infiamma Milano e canta con Cremonini | VIDEO

In questa notizia si parla di: damiano - david

Damiano David è l’artista italiano più ascoltato all’estero su Spotify: 8 canzoni nella top 30 di Spotify

Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David

Damiano David all’Isle of Mtv da protagonista: come è andata

Damiano David in concerto a Milano: «Canto da solo perché qualcosa in me si era rotto. Ora la mia vita è quasi perfetta» - X Vai su X

A sorpresa, Damiano David porta sul palco Cesare Cremonini. Insieme cantano La Nuova Stella di Broadway, trasformando il concerto in un momento unico e magico. Quando due generazioni di musica si incontrano, nascono emozioni che restano per se - facebook.com Vai su Facebook

Damiano David a Milano: «La mia vita sembrava perfetta, ma era l’idea di qualcun altro» - Damiano David ha dominato il palco dell'Unipol Forum a Milano per uno show di un’ora e mezza portando (quasi) tutti brani in inglese ... Come scrive billboard.it

DAMIANO DAVID: arriva a Milano il suo World Tour. Ieri sera duetto con Cesare Cremonini [Scaletta e Info] - Sul palco dell’Unipol Forum con Cesare Cremonini ospite speciale per un duetto ... Segnala newsic.it