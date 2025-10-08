damiano david incanta assago ospite a sorpresa cesare cremonini

Damiano David ha fatto tappa al Forum di Milano per la prima delle tre date italiane sold out del suo tour mondiale, ospite Cesare Cremonini. Grande successo per il World Tour di Damiano David, il tour di 34 date che conta già sold out in tutte le date in Europa, Australia e Sud America. Ieri sera all’Unipol Forum di Milano si è tenuto il primo dei tre attesi appuntamenti italiani, mentre sabato 11 e domenica 12 ottobre doppia tappa al Palazzo dello Sport di Roma. Special guest della serata di ieri a Milano è stato Cesare Cremonini, che a sorpresa è salito sul palco e ha duettato con Damiano sulle note di La nuova stella di Broadway. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

