Damiano David incanta Assago ospite a sorpresa Cesare Cremonini
Damiano David ha fatto tappa al Forum di Milano per la prima delle tre date italiane sold out del suo tour mondiale, ospite Cesare Cremonini. Grande successo per il World Tour di Damiano David, il tour di 34 date che conta già sold out in tutte le date in Europa, Australia e Sud America. Ieri sera all’Unipol Forum di Milano si è tenuto il primo dei tre attesi appuntamenti italiani, mentre sabato 11 e domenica 12 ottobre doppia tappa al Palazzo dello Sport di Roma. Special guest della serata di ieri a Milano è stato Cesare Cremonini, che a sorpresa è salito sul palco e ha duettato con Damiano sulle note di La nuova stella di Broadway. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Damiano David spicca il volo da solista senza più i Maneskin (temporaneamente? Chissà!) e si esibisce per la prima volta con un nuovo stile e un nuovo look al Forum di Assago: c'eravamo anche noi di All Music Italia, ecco com'è andata - X Vai su X
A sorpresa, Damiano David porta sul palco Cesare Cremonini. Insieme cantano La Nuova Stella di Broadway, trasformando il concerto in un momento unico e magico. Quando due generazioni di musica si incontrano, nascono emozioni che restano per se - facebook.com Vai su Facebook
Damiano David live a Milano tra il duetto con Cremonini, l’Italia che lo fa “cag**re sotto” e i dubbi sui Måneskin: “Qualcosa si è rotto” - Al Forum di Assago Damiano David incanta 10mila fan tra emozioni, riflessioni e un duetto a sorpresa con Cesare Cremonini. Secondo rds.it
Damiano David al Forum di Assago, Cesare Cremonini a sorpresa sul palco: «Lo amo, dentro al suo cuore ci sono le stelle e la strada» - «Non potevo continuare a cantare solo in inglese», esordisce così Damiano David al Forum di Assago, a Milano, davanti al pubblico in delirio prima di presentare la cover di ... leggo.it scrive