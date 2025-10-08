Damiano David ieri sera ha accesso l’Unipol Forum di Milano con la prima tappa italiana del suo World Tour

È l’artista italiano più ascoltato al mondo. Il suo progetto discografico ha superato i 900 milioni di stream globali, con certificazioni in 9 Paesi.  A luglio ha tenuto, su invito dell’Academy, uno speciale showcase al Grammy Museum di Los Angeles FULL CONVERSATION –   HERE   ‘THE FIRST TIME’ PERFORMANCE –   HERE   ‘ANGEL’ PERFORMANCE –   HERE   ‘MARS’ PERFORMANCE –   HERE   Due candidature agli ultimi MTV VMAs DAMIANO DAVID PROSEGUE IL SUCCESSO DEL SUO  “WORLD TOUR 2025” 34 date in tutto il mondo. SOLD OUT con mesi di anticipo  tutte le date in Europa, Australia e Sud America.    IERI SERA HA ACCESO L’UNIPOL FORUM DI MILANO  CON IL PRIMO DEI TRE ATTESI LIVE IN ITALIA   Sabato 11 e domenica 12 ottobre doppio appuntamento  al Palazzo dello Sport di Roma         Grande successo per il WORLD TOUR di DAMIANO DAVID, il tour di 34 date che conta già sold out in tutte le date in Europa, Australia e Sud America. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sul palco dell'Unipol Forum con Cesare Cremonini ospite speciale per un duetto

In concomitanza con la partenza del tour mondiale da Varsavia, Damiano ha rilasciato in digitale "FUNNY little FEARS DREAMS", contenente 5 brani inediti

