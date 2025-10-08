Damiano David ieri sera ha accesso l’Unipol Forum di Milano con la prima tappa italiana del suo World Tour

È l’artista italiano più ascoltato al mondo. Il suo progetto discografico ha superato i 900 milioni di stream globali, con certificazioni in 9 Paesi. A luglio ha tenuto, su invito dell’Academy, uno speciale showcase al Grammy Museum di Los Angeles FULL CONVERSATION – HERE ‘THE FIRST TIME’ PERFORMANCE – HERE ‘ANGEL’ PERFORMANCE – HERE ‘MARS’ PERFORMANCE – HERE Due candidature agli ultimi MTV VMAs DAMIANO DAVID PROSEGUE IL SUCCESSO DEL SUO “WORLD TOUR 2025” 34 date in tutto il mondo. SOLD OUT con mesi di anticipo tutte le date in Europa, Australia e Sud America. IERI SERA HA ACCESO L’UNIPOL FORUM DI MILANO CON IL PRIMO DEI TRE ATTESI LIVE IN ITALIA Sabato 11 e domenica 12 ottobre doppio appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma Grande successo per il WORLD TOUR di DAMIANO DAVID, il tour di 34 date che conta già sold out in tutte le date in Europa, Australia e Sud America. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

