Damiano David e Cesare Cremonini | duetto al concerto a Milano del frontman dei Maneskin
All’Unipol Forum di Milano si è tenuto ieri sera, 7 ottobre 2025, il primo dei tre appuntamenti italiani del World Tour di Damiano David, composto di 34 date. Special guest della serata è stato Cesare Cremonini, che ha duettato con Damiano sulle note de ‘La nuova stella di Broadway’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini) Sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà doppia la tappa al Palazzo dello Sport di Roma. L’artista arriva in Italia per il finale della Leg Europea andata sold out, e dopo due date alla Roundhouse di Londra con 6.000 presenze, Madrid con 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: damiano - david
Damiano David è l’artista italiano più ascoltato all’estero su Spotify: 8 canzoni nella top 30 di Spotify
Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David
Damiano David all’Isle of Mtv da protagonista: come è andata
Cesare #Cremonini ospite a sorpresa del primo show italiano del tour mondiale di Damiano David: tutto esaurito all’Unipol Forum #Milano ? Milena Sicuro - X Vai su X
A sorpresa, Damiano David porta sul palco Cesare Cremonini. Insieme cantano La Nuova Stella di Broadway, trasformando il concerto in un momento unico e magico. Quando due generazioni di musica si incontrano, nascono emozioni che restano per se - facebook.com Vai su Facebook
Damiano David in concerto a Milano, il duetto a sorpresa con Cesare Cremonini sulle note de "La nuova Stella di Broadway" - Cesare Cremonini è salito a sorpresa sul palco dell’Unipol Forum, a Milano, durante il primo concerto italiano del tour solista di Damiano David. Da tg.la7.it
Damiano dal vivo (con Cremonini): "L'Italia mi fa cag**e sotto" - Sul palco a Milano torna parlare dei Maneskin: “Qualcosa in me si è rotto ma l’amore non è finito” ... Lo riporta rockol.it