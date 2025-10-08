Damiano David e Cesare Cremonini | duetto al concerto a Milano del frontman dei Maneskin

All’Unipol Forum di Milano si è tenuto ieri sera, 7 ottobre 2025, il primo dei tre appuntamenti italiani del World Tour di Damiano David, composto di 34 date. Special guest della serata è stato Cesare Cremonini, che ha duettato con Damiano sulle note de ‘La nuova stella di Broadway’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini) Sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà doppia la tappa al Palazzo dello Sport di Roma. L’artista arriva in Italia per il finale della Leg Europea andata sold out, e dopo due date alla Roundhouse di Londra con 6.000 presenze, Madrid con 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it

