Damiano David conquista Milano | Canto da solo perché qualcosa si era rotto

Buonissima la prima per Damiano David, che il 7 ottobre si è esibito all’ Unipol Forum di Milano per la prima delle tre date italiane, sold out da mesi, del suo tour mondiale. Damiano David in concerto a Milano si confessa sul palco. Il frontman dei Maneskin si è esibito sulle note dei brani di Funny little Fears, suo primo album da solista, e ha voluto anche fare un accenno alla band e al motivo per cui ha deciso di intraprendere una carriera solitaria: « In questi ultimi 10 anni tutto è stato gigantesco, velocissimo e super emozionante. E per tantissimo tempo è stata la parte più bella che la vita volesse darmi. 🔗 Leggi su Amica.it

