Damascelli sentenzia | Juve squadra infantile e abito non tagliato bene per Tudor Sulla gara col Milan dico che…

Damascelli, noto giornalista, ha criticato duramente la prestazione della Juve nella gara di domenica contro il Milan: le dichiarazioni. Il giornalista sportivo Tony Damascelli ha espresso un giudizio estremamente severo sulla Juventus e sulla prestazione offerta in occasione della recente sfida contro il Milan. Intervenendo ai microfoni di Rai Sport, il giornalista ha analizzato la situazione dei bianconeri, partendo dalle facili critiche rivolte al tecnico. L'allenatore della Juventus, Igor Tudor, è stato spesso messo sul banco degli imputati quando i risultati non sono arrivati, ma secondo Damascelli il problema è più profondo e risiede nella struttura stessa della squadra.

