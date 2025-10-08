Dall’ufficio alla crociera l’iniziativa di un titolare E a pagare il viaggio è l’azienda
Prato, 8 ottobre 2025 – Dall’ufficio alla nave da crociera, a spese dell’azienda: tutti insieme, per cementare il gruppo e prepararsi ad un’altra “stagione” di lavoro dopo essersi ricaricati. E’ l’avventura che attende circa una ventina di persone, tra impiegati e collaboratori, della filiale Itas di via Torelli diretta da Manuele Innocenti. Per quella che è diventata una vera e propria tradizione, praticamente da quando quest’ultimo ha acquisito l’agenzia assicurativa dal padre Onelio. “Mio padre ha più volte vinto ’viaggi premio’ messi in palio per la produttività dalla compagnia – ha spiegato la figlia, Matilde Innocenti, che insieme al fratello Marco lavora nella società – è stato in Cina e in Sudafrica, insieme a mia madre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
