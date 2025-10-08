Dallo Yoga alla bici | weekend di benessere

Ecco ‘Vitamina N’: il weekend di benessere tra sport, natura e alimentazione consapevole, in programma sabato e domenica. Hanno partecipato l’assessore allo Sport, Nico Stallone, l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, il presidente della Virtus Coop Stefano Rosa, e i partner dell’evento: la Provincia Ascoli Piceno, l’Istituto Celso Ulpiani con la Dirigente Rosanna Moretti, il Club Alpino Italiano, Event Dom, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), la cooperativa ‘Integra’ con il presidente Fabio Bracchi, Us Acli Comitato Regionale Marche con il presidente Giulio Lucidi e l’azienda agricola ‘Case da Sole’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

