Dallo Yoga alla bici | weekend di benessere
Ecco ‘Vitamina N’: il weekend di benessere tra sport, natura e alimentazione consapevole, in programma sabato e domenica. Hanno partecipato l’assessore allo Sport, Nico Stallone, l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, il presidente della Virtus Coop Stefano Rosa, e i partner dell’evento: la Provincia Ascoli Piceno, l’Istituto Celso Ulpiani con la Dirigente Rosanna Moretti, il Club Alpino Italiano, Event Dom, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), la cooperativa ‘Integra’ con il presidente Fabio Bracchi, Us Acli Comitato Regionale Marche con il presidente Giulio Lucidi e l’azienda agricola ‘Case da Sole’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: yoga - bici
Vacanze in autunno: 15 idee dal mare ai borghi, dai tour in bici allo yoga in Sicilia
Al Parco Albanese la grande festa è cominciata con Venezia in Bici! Al Bike Village vi aspettano i giochi di legno, lezioni di yoga, i ciclisti d’altri tempi e tantissime attività legate alle biciclette. Scopri il programma di questo weekend https://venezia - X Vai su X
ARTEA inizia la sua settimana di prove gratuite! _ 20 settembre giornata open studio grandi macchine Pilates _ 22 - 27 settembre settimana open corsi collettivi di Danza Pilates Yoga, Taijiquan Siamo in corso Bettini 58 a Rovereto Se vieni in bici, - facebook.com Vai su Facebook
Dallo Yoga alla bici: weekend di benessere - Ecco ‘Vitamina N’: il weekend di benessere tra sport, natura e alimentazione consapevole, in programma sabato e domenica. Da msn.com
Scopri il Weekend del Benessere e della Longevità a Milano: Rinnova Corpo e Mente - Unisciti a noi per un weekend dedicato al benessere e alla longevità a Milano. Segnala tuobenessere.it