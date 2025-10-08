Dalle piazze un’ondata di sdegno contro la complicità dei governi | basta armi a Israele!
L’oceanica manifestazione di sabato 4 ottobre a Roma esprime vari contenuti importanti. Innanzitutto ovviamente il sostegno all’esemplare missione delle flotille di solidarietà e il ripudio del genocidio e della guerra, la condanna del regime nazisionista di Netanyahu e dei suoi complici, compreso il governo italiano ( vedi la denuncia che presenteremo nei prossimi giorni alla Corte penale internazionale ). Giorgia Meloni chiede di “abbassare i toni” ma noi firmatari della denuncia le rispondiamo che deve essere lei a interrompere subito ogni fornitura di armi e cooperazione militare con Israele, dando prova di un effettivo ravvedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
