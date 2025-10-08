Dall’autunno chitarristico alla musica napoletana il Conservatorio punta su tradizione ed eccellenza artistica

Il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento ha presentato questa mattina due rassegne importantissime per cittadini e studenti: la tredicesima edizione di Autunno chitarristico e Sannio Festival dedicato alla musica napoletana. Le due rassegne si svolgeranno al Teatro San Vittorino. L'evento parte il 17 ottobre per una tre giorni di full immersion chitarristica per poi proseguire il 24, il 25 e il 26 ottobre con Sannio Festival. Non solo concerti, ma anche presentazioni di libri con il coinvolgimento dei docenti e allievi. Al centro dell'attenzione comunque restano la chitarra moderna, ma anche la musica da camera, nonché il violoncello, con momento orchestrale, costituente una vera unicità in Italia.

