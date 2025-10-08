Dall’associazione Drin Drin al partito Ora! come la nuova formazione vuole ringiovanire l’Italia | Guardiamo alle Politiche del 2027

È pronto a nascere un nuovo partito in Italia. Si chiamerà Ora! ed è il risultato di un anno di lavoro dell'associazione politica Drin Drin, fondata a settembre 2024. Ecco di cosa si tratta. Salari, investimenti, efficienza della Pubblica amministrazione. Ma anche il gap tecnologico, l'immigrazione, la crisi delle nascite. Sono solo alcune delle priorità che saranno affrontate l'11 ed il 12 ottobre 2025 ad Abano Terme. La cittadina euganea ospiterà il primo Congresso nazionale dell'associazione politica Drin Drin che vedrà la nascita di un nuovo partito, Ora!.

Drin Drin diventa un partito: nasce "Ora!". Al congresso fondativo anche due delegati cuneesi - Ad Abano Terme nel weekend il passo che segnerà la trasformazione dell'associazione in soggetto politico ... Riporta cuneodice.it

Drin Drin verso la trasformazione in partito: mobilita al voto il 75% degli iscritti, in maggioranza giovani - Fondata da Boldrin e Forchielli, la new entry del panorama politico italiano ha raccolto in meno di un anno oltre 14mila iscritti con proposte pragmatiche per crescita e futuro Imola, 5 luglio 2025 – ... Si legge su quotidiano.net